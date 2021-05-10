Документальный сериал снимают про восстановление Нотр-Дама

Когда состоится премьера документалки, пока неизвестно.

Историческое здание собор Парижской богоматери (Нотр-Дам де Пари), в котором в апреле 2019 года вспыхнул пожар, все еще не восстановлено, передает zakon.kz.

Как сообщает srsly.ru, документальный сериал под названием "Воздвигая Нотр-Дам" (Raising Notre-Dame), который будет состоять из трех часовых эпизодов, решила снять продюсер Кристин ле Гофф. Он будет об архитектурных особенностях собора и о том, как его реставрируют.

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В сериале будут использованы реальные кадры восстановления собора с визуализацией CGI и редкими данными из исторических архивов.

Как сообщается, восстановительные работы в соборе Парижской богоматери начнутся только только в 2022 году.

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В документалке будет подробно рассказано не только о Нотр-Даме, но и о людях, которые занимаются восстановлением собора.

Со времен Второй мировой войны ни один готический собор такого масштаба никогда не перестраивался, поэтому эта серия не только о науке или истории архитектуры, это о необычайных человеческих усилиях, - рассказала Кристин ле Гофф изданию Variety.

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По ее словам, "Нотр-Дам похож на страдающего человека, окруженного врачами, которому прописывают лекарства, делают перевязки и проводят анализы, чтобы поставить диагноз".

Это подход, который мы выбрали: очеловечивание Нотр-Дама. Кристин ле Гофф

Когда состоится премьера документального сериала, пока неизвестно. При этом отмечается, что съемки документалки начались почти сразу после пожара и, судя по всему, продлятся вплоть до завершения восстановительных работ.

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Напомним, 15 апреля 2019 года в одной из главных достопримечательностей Парижа - соборе Нотр-Дам де Пари - вспыхнул пожар, который уничтожил шпиль и крышу собора, а также часть интерьера. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует восстановить Нотр-Дам в течение пяти дет, хотя многие эксперты считают, что реконструкция может занять от 10 до 15 лет.

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