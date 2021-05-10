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Кипр отменил карантин для привитых от COVID-19 туристов

Фото: Reuters 10 мая 2021, 06:29

Перед поездкой на остров туристы должны подать специальную заявку.

Туристы, прошедшие вакцинацию от коронавируса, могут въезжать в Республику Кипр с 10 мая без ПЦР-тестов на коронавирус и карантина, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Такое решение ранее принял кабинет министров государства.

Привитым туристам не нужно будет проходить тестирование на COVID-19 и уходить на обязательный карантин.

Подтвердить наличие прививки необходимо свидетельством о вакцинации. Учитываться будет вакцинация как одобренными европейским регулятором препаратами — Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Janssen, так и российским "Спутником V".

Перед поездкой на остров туристы должны подать специальную заявку на сайте Cyprus Flight Pass.

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