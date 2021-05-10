Куат Хамитов озвучил свой грандиозный план по покорению США

Бой Куата Хамитова с Романом Головиновым состоится 19 июня в Атырау.

Казахстанский файтер ММА Куат Хамитов (20-7-1) рассказал о своих планах после боя с украинцем Романом Головиновым (10-4), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

После этого боя я хочу отправиться на Запад, в Америку. Думаю, пора уже покорять новые страны — не важно, будет это Bellator или UFC. Сентябрь-октябрь, мы держим путь туда... Так что пожелайте нам удачи! — написал Хамитов на своей странице в Instagram.

Что касается боя Куата Хамитова с Романом Головиновым, то он состоится 19 июня в Атырау в промоушне Mergen Fight Championship. Свой последний бой Хамитов провел в январе — всего за 49 секунд казахстанец нокаутировал российского бойца Максима Пантелеева (0-1).

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