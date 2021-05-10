Чехия хочет потребовать от РФ почти €40 млн за ущерб от взрывов во Врбетице

Республика может официально затребовать от Москвы выплату компенсации в течение предстоящих недель или месяцев.

Республика может официально затребовать от Москвы выплату компенсации в течение предстоящих недель или месяцев, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Наиболее простой путь [получения от РФ выплаты ущерба] - это путь получения компенсации с использованием норм международного права. Если бы мы пошли путем [требования компенсации], например, через уголовное производство, то это [может растянуться] надолго, очень надолго, - привел телеканал слова политика.

О том, что Минфин готовит иск с требованием возмещения материального ущерба к подозреваемым в причастности к взрывам в 2014 году на складах во Врбетице сообщил 20 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, выступая перед депутатами нижней палаты парламента республики.

Чешские власти 19 апреля сообщали, что сумма ущерба от взрывов превышает 1 млрд крон. Это стоимость уничтоженного на складах имущества, а также работ по ликвидации неразорвавшихся боеприпасов, которые проводились в окрестностях Врбетице с конца 2014 года по осень 2020 года. Кроме того, виновные должны выплатить компенсацию семьям двух погибших при взрывах граждан Чехии.

Между тем, согласно телеканалу, 1 млрд крон не является окончательной суммой, которая может быть затребована в качестве компенсации за ущерб от взрывов. Органы местной власти региона, где они произошли, могут выдвинуть дополнительные финансовые требования. Речь идет о сотнях миллионов крон. Чехия может официально затребовать от РФ выплату компенсации в течение предстоящих недель или месяцев.

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