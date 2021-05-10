WSJ: жена Билла Гейтса начала готовиться к разводу в 2019 году

Супруга Гейтса два года назад обсуждала вопрос развода с адвокатами.

Мелинда Гейтс приступила к подготовке к разводу с основателем Microsoft Биллом Гейтсом еще в 2019 году, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники и документы.

По информации газеты, супруга Гейтса два года назад обсуждала вопрос развода с адвокатами, обратившись сразу в несколько юридических фирм.

Издание отмечает, что пара не указала причину развода, однако источники сообщили, что женщина была обеспокоена связью своего мужа с Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в понедельник Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о решении развестись. Гейтсы заявили, что за 27 лет брака они вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру. Пара познакомилась в 1987 году, когда Мелинда пришла работать в Microsoft. Они поженились в 1994 году на Гавайях. Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов.

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