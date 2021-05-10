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Минздрав РК опубликовал новые данные по заболевшим COVID-19

Фото: 24kz 10 мая 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 2142 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 9 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2142 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 344 731 случай, из них:

  • в городе Алматы – 60364 (+570),
  • в городе Нур-Султан – 49123 (+324),
  • в ВКО – 25762 (+87),
  • в Карагандинской области – 25782 (+251),
  • в Алматинской области – 23166 (+185),
  • в Атырауской области – 22618 (+62),
  • в Павлодарской области – 22013 (+125),
  • в ЗКО – 20469 (+102),
  • в Акмолинской области – 19637 (+130),
  • в Костанайской области – 14965 (+25),
  • в СКО – 14180 (+11),
  • в городе Шымкенте – 10261 (+45),
  • в Актюбинской области – 9977 (+68),
  • в Жамбылской области – 8477 (+51),
  • в Мангистауской области – 6163 (+55),
  • в Кызылординской области – 6060 (+22),
  • в Туркестанской области – 5714 (+29).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2260 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 469,
  • в городе Алматы - 509,
  • в городе Шымкенте - 14
  • в Акмолинской области- 295,
  • в Актюбинской области - 61,
  • в Алматинской области - 277,
  • в Атырауской области - 31,
  • в ВКО - 24,
  • в Жамбылской области - 56,
  • в ЗКО - 41,
  • в Карагандинской области - 239,
  • в Костанайской области - 6,
  • в Кызылординской области - 54,
  • в Мангистауской области - 46,
  • в Павлодарской области - 57,
  • в СКО - 25,
  • в Туркестанской области - 56.

Всего в стране выздоровело 299 528 человек от COVID-19

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