Минздрав РК опубликовал новые данные по заболевшим COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрировано 2142 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 9 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2142 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 344 731 случай, из них:

в городе Алматы – 60364 (+570),

в городе Нур-Султан – 49123 (+324),

в ВКО – 25762 (+87),

в Карагандинской области – 25782 (+251),

в Алматинской области – 23166 (+185),

в Атырауской области – 22618 (+62),

в Павлодарской области – 22013 (+125),

в ЗКО – 20469 (+102),

в Акмолинской области – 19637 (+130),

в Костанайской области – 14965 (+25),

в СКО – 14180 (+11),

в городе Шымкенте – 10261 (+45),

в Актюбинской области – 9977 (+68),

в Жамбылской области – 8477 (+51),

в Мангистауской области – 6163 (+55),

в Кызылординской области – 6060 (+22),

в Туркестанской области – 5714 (+29).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2260 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 469,

в городе Алматы - 509,

в городе Шымкенте - 14

в Акмолинской области- 295,

в Актюбинской области - 61,

в Алматинской области - 277,

в Атырауской области - 31,

в ВКО - 24,

в Жамбылской области - 56,

в ЗКО - 41,

в Карагандинской области - 239,

в Костанайской области - 6,

в Кызылординской области - 54,

в Мангистауской области - 46,

в Павлодарской области - 57,

в СКО - 25,

в Туркестанской области - 56.

Всего в стране выздоровело 299 528 человек от COVID-19

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