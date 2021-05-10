Китай обвинили в несоблюдении стандартов по космическому мусору

Ранее обломки китайской ракеты CZ-5B упали в Индийский океан.

Глава NASA Билл Нельсон раскритиковал Китай в связи с ситуацией вокруг китайской ракеты-носителя Long March-5B ("Чанчжэн-5Б", CZ-5B) заявив, что страна не соответствует стандартам в отношении космического мусора, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу NASA.

По его словам, космические державы должны бороться с мусором и предпринимать действия, чтобы он не попадал на Землю.

Космические державы должны минимизировать риски для людей и собственности на Земле от повторного вхождения космических объектов и гарантировать прозрачность данных операций, — говорится в тексте заявления.

Нельсон заявил, КНР "не соответствует ответственным стандартам касательно их космического мусора".

Очень важно, чтобы Китай, все космические державы и коммерческие организации действовали в космосе ответственно и транспарентно для обеспечения безопасности, стабильности и долгосрочной устойчивости космической деятельности, — отметил он.

Ранее сообщалось, что обломки отработавшей ступени китайской ракеты "Чанчжэн-5Б" упали в акватории Индийского океана. По данным Китая, большая часть обломков сгорела при входе в атмосферу Земли.

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