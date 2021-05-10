В Актау пьяный водитель вылетел с дороги

Наказание влечет административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Вечером 9 мая в городе Актау произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке между 11, 12 и 14 микрорайонами города, сообщает zakon.kz.

ДТП заметил экипаж батальона патрульной полиции 9 мая в 18.46 при патрулировании заданного маршрута. Выяснилось, что водитель кроссовера Mitsubishi Outlander не справился с рулевым управлением и заехал за бордюр, - говорится в сообщении ДП области.

В результате наезда были повреждены кустарники. Пострадавших нет.

На водителя автотранспорта составлен протокол по части 3 статьи 608 "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения".

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, наказание влечет административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Автотранспорт водворен на штрафную стоянку.

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