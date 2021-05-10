За сутки еще 15 казахстанцев скончались от коронавируса

На 10 мая лечение от КВИ продолжают получать 41 723 человека.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 10 мая, сообщает zakon.kz.

На 10 мая лечение от КВИ продолжают получать 41 723 человека (41 275 КВИ+ и 448 КВИ-), из них в стационарах находится – 15 063 пациента, на амбулаторном уровне – 26 660 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 790 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести – 181 пациент,• на аппарате ИВЛ – 108 пациентов.

За последние сутки еще 15 казахстанцев скончались от коронавирусной инфекции. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано 3928 случаев с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 8 мая 2021 года зарегистрировано 23 новых случая заболевания, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 44 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: Заболевших - 53 564, случаев с летальным исходом - 832, всего выздоровели – 52 284 человек.

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