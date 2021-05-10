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Прибывшего в РК без ПЦР узбекистанца депортировали в аэропорту Алматы

Фото: МВК 10 мая 2021, 10:37

9 мая 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 24 международных авиарейса.

Информация по пассажирам, прибывшим международными авиарейсами, за 9 мая 2021 года, сообщает zakon.kz.

9 мая 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 24 международных авиарейса из Германии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Украины, Грузии, Таджикистана, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

Всего за сутки прибыло 4 013 авиапассажиров. В том числе:

  • в аэропорт г. Алматы – 13 рейсов, 2 380 пассажиров;
  • в аэропорт г. Нур-Султан – 7 рейсов, 1 193 пассажира;
  • в аэропорт г. Шымкент – 1 рейс, 145 пассажиров;
  • в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, 159 пассажиров;
  • в аэропорт г. Актау – 2 рейса, 136 пассажиров.

Кроме того, 9 мая 2021 года гражданин Узбекистана, прибывший авиарейсом Ташкент – Алматы без ПЦР-справки, был депортирован в аэропорту г. Алматы.

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