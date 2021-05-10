Астанчанин заставлял детей драться друг с другом на игровой площадке

Отец одного из мальчиков предложил детям решить конфликт дракой один на один.

В Нур-Султане на одной из детских площадок засняли на видео, как мужчина натравливает детей друг на друга, заставляя драться один на один, сообщает zakon.kz.

Видео было опубликовано на одном из столичных Telegram -каналов.

По словам подписчика, приславшего видео, дети словесно повздорили.

Потом на площадке появился отец одного из детей и предложил решить конфликт, совершив визит к родителям другого мальчика. Не добившись этого, взрослый мужчина предложил детям выйти "раз на раз" и решить проблему таким образом, - рассказал очевидец.

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