WSJ: США хотят перебросить войска из Афганистана в Центральную Азию

Как пишет издание, оптимальным вариантом стало бы перебазирование войск на территорию Узбекистана и Таджикистана.

Вашингтон рассматривает возможность перебросить войска, которые выводят из Афганистана, в страны Центральной Азии, в частности, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Об этом пишет газета Wall Street Journal (WJS), ссылаясь на источники.

По словам собеседников издания, оптимальным вариантом стало бы перебазирование войск на территорию Узбекистана и Таджикистана. Вместе с тем источники указывают на создающее трудности для этого "большое военное присутствие" России в регионе и растущее влияние Китая.

Отмечается, что пока никаких конкретных договоренностей по этой теме достичь не удалось. В частности, Узбекистан и Таджикистан не желают распространения насилия, и подобная ситуация их беспокоит.

Официальные лица, на которых ссылается WSJ, сообщили об отсутствии запросов на базах в Средней Азии, и сейчас Пентагон пытается обдумать дальнейшие планы.

Издание добавляет, что Пентагону требуются базы для военнослужащих, артиллерии, БПЛА и бомбардировщиков для сдерживания боевиков в Афганистане.

В издании напомнили, что США располагали двумя базами в регионе — в Узбекистане и Киргизии. Обе использовались для ведения операций в Афганистане.

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