В Китае турист застрял на разбившемся стеклянном мосту

Мужчина застрял на разбившемся стеклянном мосту высотой более ста метров.

В Китае мужчина-турист застрял на разбившемся стеклянном мосту высотой более ста метров, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТСН.

Как сообщает агентство Xinhua, несколько стеклянных панелей с моста высотой 100 метров унесло ветром, скорость которого достигала 150 км/ч. В результате один из посетителей не смог спуститься вниз и был вынужден ждать помощи спасателей.

Мужчина провел на уцелевшем участке около часа, держась за перила.

По данным издания, физически турист не пострадал, но был доставлен в больницу, где ему помог прийти в себя психолог. После инцидента местные власти намерены провести комплексную проверку безопасности всех туристических достопримечательностей.

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