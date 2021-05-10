В честь 76-летия Победы в Акмолинской области открыты ряд памятников

В Целиноградском, Зерендинском и Сандыктауском районах Акмолинской области открыты памятники и мемориальные доски.

В честь 76-летия Победы в Отечественной войне в Целиноградском, Зерендинском и Сандыктауском районах Акмолинской области открыты памятники и мемориальные доски, передает управление внутренней политики, сообщает zakon.kz.

В пристоличном Целиноградском районе в селе Нур-Есиль в торжественной обстановке состоялось открытие памятника жертвам голодомора, репрессии и погибшим в Великой Отечественной войне. Автором композиции является заслуженный архитектор РК Суйндик Айсаков. Спонсор проекта - АО "Актык".

Обелиск состоит из трех концов, соединенные шаныраком. В центре стеллы находится мраморная доска с высеченными именами героев. Размер благоустроенной площади - 70 кв. метров, высота - 5 метров.

В приветственной речи аким района Бахидбек Оспанбеков поздравив собравшихся с праздником и отметил, что данный памятник станет частью истории.

Молодое поколение должно не забывать имена соотечественников, которые подарили нам мирное небо и жизнь. Имена героев навсегда останутся в нашей памяти, - сказал аким.

Генеральный директор АО "Актык" Марат Камзебаев подчеркнул, что их предприятие всегда готовы поддержать социальные инициативы.

Также, в эти праздничные дни в районном центре Сандыктауского района в с. Балкашино состоялось открытие мемориальной плиты, посвященной памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Отреставрирован памятник в селе Кызыл Кайнар Зерендинского района.

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