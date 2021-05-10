Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 11 мая

На большей части РК по-прежнему сохранится неустойчивая погода.

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 11 мая, сообщает zakon.kz.

С прохождением фронтальных разделов на большей части РК по-прежнему сохранится неустойчивая погода - пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, шквал, возможен град.

В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Карагандинской областях местами ожидается гроза, туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области возможен град.

Восточно-Казахстанской, днем в Павлодарской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области днем местами гроза.

В Атырауской, Мангистауской областях местами гроза, ночью в Мангистауской области ветер 15-20 м/с.

В Алматинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, ветер 15-20 м/с, возможен град, в Западно-Казахстанской области местами –шквал.

В Туркестанской области местами ветер 15-20 м/с, в горах- гроза.

В Северо-Казахстанской области ожидаются местами заморозки 1 градус.

В Кызылординской области местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 22°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 16°, ясно.

Прогноз погоды на 11 мая.

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