Водолаз погиб во время поиска пропавшей в Жамбылской области

От сильного ветра перевернулась лодка. Поисково-спасательные работы начались незамедлительно и проводились на протяжении 35 дней.

Водолаз погиб при исполнении служебных обязанностей в Шуском районе Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

Поиски пропавшей женщины велись с 3 апреля на водохранилище Тасоткель. В какой-то момент, от сильного ветра перевернулась лодка. Находившийся в ней главный спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС Жамбылской области Жумагали Абдрахманов упал в воду.

Поисково-спасательные работы начались незамедлительно и проводились на протяжении 35 дней.

10 мая в 12:20 в Шуском районе, в 3 км от села Тасоткель, водохранилище Тасоткель, при обследования акватории силами оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области в 500-600 метрах от места поиска в камышовой зоне было обнаружено тело главного спасателя Абдрахманова Ж.Ж. 1970 года рождения. официальный представитель МЧС РК Талгат Уали

Всего с начала поисковых работ были задействовано более 130 человек , в том числе 1 кинологический расчет, 16 ед. техники, 2 вертолета, 9 плавсредства, 1 БПЛА (53 сотрудника и 9 ед. техники от ДЧС Жамбылской области, 11 чел. и 4 ед. техники от РОП, 20 чел. и 2 ед. техники от МИО, 4 чел. и 1 ед. техники от рыбной инспекции и 10 волонтеров).

Абдрахманов Жумагали Женисбекович в органах гражданской защиты с марта 2001 года. Семейное положение – женат, воспитывал двоих детей.

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