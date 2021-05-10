В Актау кассир напала на покупательницу

Девушка вызвала скорую и обратилась в полицию. Позже оказалось, что по обращению от 7 мая принято решение: оставлено без рассмотрения и хранится в номенклатурном деле.

Конфликт, переросший в драку, начался с того, что клиентка посчитала ремонт ее телефона некачественным, сообщает zakon.kz.

Как передает Lada.kz, 6 мая девушка Камилла отнесла смартфон в один из салонов в 26 микрорайоне города Актау. Его попросили оставить для ремонта. В этот же день она вернулась за ним и заплатила 15 тыс. тенге.

Утром 7 мая телефон перестал работать. Она позвонила в салон, ее попросили прийти в 11:00. Когда она пришла, по ее словам, кассир сообщила, что нужно ждать еще полчаса.

Я потратила второй свой рабочий день и средства на то, чтобы приехать. Мне даже не выдали фискальный чек, который я потребовала. Я хотела лишь получить качественный ремонт, а не работу экрана на ночь. Кассир изначально вела себя очень грубо и говорила, что они вообще не выдают чеки за ремонт. Мастер, который занимался ремонтом, начал созваниваться со своими коллегами, после встал и сказал, чтобы я оплатила еще 6 тыс. тенге, отметив, что это с 50% скидкой. Меня это возмутило. Камилла

Все это время, по словам девушки, телефон лежал в разобранном виде. После она попросила персонал предоставить ей реквизиты ИП или ТОО, потому что расценила происходящее, как махинацию. Сотрудники салона проигнорировали данную просьбу.

Я вызвала "102". Они начали звонить хозяину, который оказался дядей кассира. Я не стала разговаривать с ним, решила ожидать полицию. Стою, снимаю на видео, что санитарные нормы не соблюдены. Снимаю их грубость, что моя проблема осталась нерешенной, деньги не вернули. Дальше кассир начинает оскорблять меня. Кассир пыталась вцепиться и разбить мой телефон, потом замахнулась на лицо, оставила синяк на руке. Камилла

После девушка вызвала скорую помощь и обратилась в полицию.

Позже оказалось, что по обращению от 7 мая принято решение: оставлено без рассмотрения и хранится в номенклатурном деле.

В случае несогласия ее попросили обратиться в управление комитета по правовой статистике и специальным учетам при прокуратуре.

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