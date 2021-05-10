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В стычках с полицией Израиля в Иерусалиме пострадали более 300 палестинцев

Фото: Anadolu Agency via Get... 10 мая 2021, 18:18

По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, полиция жестко обращалась с прихожанами, соблюдавшими всенощное бдение в мечети в рамках богослужений во время священного для мусульман месяца поста Рамадан.

По меньшей мере 305 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильской полицией в Восточном Иерусалиме, 154 госпитализированы, передает zakon.kz.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Палестинского общества Красного Полумесяца.

В организации также отмечали, что есть пострадавшие и среди медиков.

Израильская полиция, со своей стороны, заявила, что в столкновениях пострадали девять ее сотрудников, одному из них потребовалась госпитализация.

Ранее агентство WAFA сообщало, что большое количество полицейских ворвались на территорию комплекса мечети аль-Акса ночью 10 мая. Силовики использовали резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, полиция жестко обращалась с прихожанами, соблюдавшими всенощное бдение в мечети в рамках богослужений во время священного для мусульман месяца поста Рамадан.

Мечеть аль-Акса - одна из наиболее почитаемых святынь ислама, расположенная в сердце старого Иерусалима. Здесь также находится священное место для иудеев - Храмовая гора.

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