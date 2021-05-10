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Очевидцы выкладывают видео пожара в ВКО

Фото: novosti__uka 10 мая 2021, 18:50

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, однако местные жители уверены, что пожар возник в результате поджога.

Видео и фото очевидцев пожара в ВКО распространяется в соцсетях. На кадрах видно, что огонь охватил значительную часть леса, а затем перекинулся на дома, сообщает zakon.kz.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, однако местные жители уверены, что пожар возник в результате поджога, передает Altaynews.

Пожар подступает к поселку, жители которого начали эвакуацию животных и техники. Проезжающие мимо автомобили останавливают и не пропускают.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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