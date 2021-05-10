Казахстанская теннисистка проиграла в первом круге турнира в Риме

Матч продолжался 2 часа 58 минут.

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не смогла пройти в 1/16 турнира серии WTA 1000 в Риме, сообщает zakon.kz.

Как передает Sports.kz, ее соперницей была 17-летняя американка Кори Гауфф.

В стартовой встрече Путинцева в трех сетах проиграла ей со счетом 5:7, 6:4, 4:6. Матч продолжался 2 часа 58 минут.

Путинцева сделала одну подачу навылет, шесть двойных ошибок, реализовала семь брейк-пойнтов.

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