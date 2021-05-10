Один на один – мужчина, стравливающий детей в Нур-Султане, задержан полицией

Видео попало в соцсети. Комментаторы разделились на два лагеря. Кто-то считает стравливание детей недопустимым, кто-то одобряет действия мужчины.

Мужчину, принудившего детей к драке в Нур-Султане, задержала полиция, сообщает zakon.kz.

В соцсетях Казахстана появилось видео, на котором мужчина, находящийся на детской площадке, призывает детей подраться.

На кадрах двое мальчишек стоят напротив друг друга. Мужчина призывает их разобраться друг с другом "один на один". Видео обрывается, когда один из ребят подходит к сопернику и размахивается.

Комментаторы разделились на два лагеря. Кто-то считает стравливание детей недопустимым, кто-то одобряет действия мужчины, считая, что это не позволит мальчишкам вырасти "маменькиными сынками".

В ДП столицы прокомментировали видео.

По данному факту установлен и доставлен в полицию 37-летний житель города. Установлено, что мужчина, находясь на детской площадке по улице Бабатайулы, убеждал драться своего 8-летнего сына и 11-летнего мальчика, который ранее обидел его сына. В результате драки, 11-летний мальчик получил телесные повреждения. От матери пострадавшего ребенка поступило заявление в полицию о принятии мер. Мужчина привлечен к административной ответственности. пресс-служба ДП Нур-Султана

Материал направлен в Специализированный межрайонный административный суд для принятия процессуального решения.

Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает, что подобные действия со стороны взрослых недопустимы. Согласно действующему законодательству, за нарушение прав детей и причинение вреда их здоровью предусмотрена ответственность.

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