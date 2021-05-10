Погода на 11 мая - штормовое предупреждение объявлено в десяти областях страны

Местами заморозки до -1.

На 11 мая в десяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

11 мая в Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный.

В Северо-Казахстанской области ночью заморозки до -1.

В Жамбылской области, в том числе и в Таразе - гроза, местами град и туман.

В Мангистауской области, в том числе и в Актау - гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-западный.

В Восточно-Казахстанской и в Мангистауской областях местами ожидается гроза. В Западно-Казахстанской области местами гроза, шквал, град и усиление ветра.

В горах Туркестанской области - гроза. Местами ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидается туман.

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