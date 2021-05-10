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Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Афганистана

Фото: Акорда 10 мая 2021, 21:41

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял сообщение о многочисленных жертвах, большинство из которых - невинные дети.

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Афганистана Ашрафу Гани, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял сообщение о многочисленных жертвах, большинство из которых - невинные дети, в результате террористических атак в городе Пули-Алам провинции Логар и столице страны Кабуле.

Присоединяюсь к Вашим соотечественникам и всему международному сообществу в решительном осуждении этого чудовищного преступления. Казахстан вновь подтверждает свою полную солидарность с афганским народом в это трудное время. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших. Также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. говорится в телеграмме Главы государства

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