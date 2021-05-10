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Токаев поручил обеспечить жильем пострадавших при пожаре в ВКО

Фото: ДЧС ВКО 10 мая 2021, 22:18

Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.

Правительство и акимат Восточно-Казахстанской области по поручению Главы государства занимаются оказанием помощи пострадавшим от пожара жителям посёлка Лесхоз, сообщает zakon.kz.

Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.

Людей поручено обеспечить их жильем. Данную работу Президент держит на контроле.

Сегодня, 10 мая в Восточном Казахстане загорелся лес. Под городом Риддер в пожаре сгорели несколько домов поселка Лесхоз. Есть человеческие жертвы. Тушение пожара продолжается.

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