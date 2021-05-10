"Спутник V" позволил Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей COVID-19

Среднее число заболевших в стране в 40 раз ниже по сравнению со странами ЕС, а летальных исходов не наблюдается.

Применение российской вакцины "Спутник V" позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус, сообщает zakon.kz.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили о готовности поставить дополнительные партии препарата в это государство для организации вакцинного туризма, передает ТАСС.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о положительных результатах применения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Сан-Марино, которые продемонстрировали снижение уровня инфицирования до нуля. В Сан-Марино начат процесс снятия ограничений, связанных с пандемией, ускорилось восстановление экономики и возвращение к нормальной жизни. говорится в сообщении

В целом, первую дозу вакцины в Сан-Марино получили уже 74% от населения старше 16 лет. При этом в РФПИ подчеркивают, что 90% всех вакцинаций было проведено препаратом "Спутник V".

Среднее число заболевших в стране в 40 раз ниже по сравнению со странами ЕС, а летальных исходов не наблюдается.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!