Масштабный пожар в ВКО уничтожил уже 35 домов

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На месте пожара работает 208 человек личного состава и 47 единиц техники.
В Восточном Казахстане продолжается борьба с лесным пожаром, перекинувшимся на поселок, сообщает zakon.kz.
На данный момент на месте пожара работает 208 человек личного состава и 47 единиц техники местных исполнительных органов, пожарных подразделений ДЧС ВКО и лесхоза. Площадь горения составляет 310 Га. Огнем уничтожено 35 домов и 9 пострадало от огня.
Сил и средств для ликвидации пожара достаточно. К месту происшествия следуют также дополнительно 3 автоцистерны и 15 спасателей. В случае необходимости на помощь будут задействована вспомогательная техника. пресс-служба ДЧС ВКО
В регионе начал действовать телефон горячей линии. Всем, кому необходима помощь, могут позвонить по номеру: 8(7232) 55-38-19, где с ними готовы работать психологи.
В ДЧС ВКО развернут оперативный штаб в кризисном центре.
Сегодня, 10 мая в Восточном Казахстане загорелся лес. Под городом Риддер в пожаре сгорели несколько домов поселка Лесхоз. Есть человеческие жертвы. Тушение пожара продолжается.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить жильем пострадавших при пожаре в ВКО
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