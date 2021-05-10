Масштабный пожар в ВКО уничтожил уже 35 домов

На месте пожара работает 208 человек личного состава​ ​ и 47 единиц техники.

В Восточном Казахстане продолжается борьба с лесным пожаром, перекинувшимся на поселок, сообщает zakon.kz.

На данный момент на месте пожара работает 208 человек личного состава​ ​ и 47 единиц техники местных исполнительных органов, пожарных подразделений ДЧС ВКО и лесхоза. Площадь горения составляет​ 310 Га.​ Огнем уничтожено 35 домов и 9 пострадало от огня.

Сил и средств для ликвидации пожара достаточно. К месту происшествия следуют также дополнительно 3 автоцистерны​ и 15 спасателей. В случае необходимости на помощь будут задействована вспомогательная техника. пресс-служба ДЧС ВКО

В регионе начал действовать телефон горячей линии. Всем, кому необходима помощь, могут позвонить по номеру: 8(7232) 55-38-19, где с ними готовы работать психологи.

В ДЧС ВКО развернут оперативный штаб в кризисном центре.

Сегодня, 10 мая в Восточном Казахстане загорелся лес. Под городом Риддер в пожаре сгорели несколько домов поселка Лесхоз. Есть человеческие жертвы. Тушение пожара продолжается.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить жильем пострадавших при пожаре в ВКО

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!