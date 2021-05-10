Воспитатели избили несовершеннолетнего - в ВКО расследуют дело в детдоме

В прошлом году в учреждении по инициативе прокурора области и при поддержке акима ВКО в целях обеспечения безопасности воспитанников были установлены камеры видеонаблюдения.

В Восточно-Казахстанской области расследуется дело об избиении несовершеннолетнего в детском доме города Аягоз, сообщает zakon.kz.

Аким района Сеилбек Искаков, районный прокурор Руслан Муратбеков и директор учреждения Шолпан Макашева на пресс-конференции предоставили официальную информацию о происшествии.

Благодаря бдительности врача-психиатра и камерам видеонаблюдения был оперативно проведен мониторинг и видеофиксация произошедшего. По факту жестокого обращения сразу же сообщили в правоохранительные органы, прокуратуру, районный акимат, доложили в управление координации занятости и социальных программ. Записи с видеокамер переданы в правоохранительные органы. Так как я являюсь опекуном услугополучателя, мной было написано заявление по факту жестокого обращения. директор детского дома Ш. Макашева

Как передает Инфоцентр ВКО, на кадрах воспитатели детского дома (ЦОССУ) бьют несовершеннолетнего ребенка 2006 года рождения.

Сотрудники СОГ Аягозского РОП обнаружили у потерпевшего ссадины на лице и шейной области. По данному факту зарегистрировано уголовное дело, возбужденное по статье 140 ч.2 УК РК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Согласно законодательству данные досудебного расследования не разглашаются. В настоящее время решается вопрос меры пресечения. Планируется назначить судебно-медицинскую экспертизу, сообщили в местном акимате.

Как отметили спикеры, в прошлом году в учреждении по инициативе прокурора области и при поддержке акима ВКО в целях обеспечения безопасности воспитанников были установлены камеры видеонаблюдения.

Добавим, дело находится на особом контроле прокурора области. На место происшествия выехал заместитель акима Восточно-Казахстанской области Алишер Мархабат.

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