Крупный пожар в ВКО - полиция начала досудебное расследование

Начато досудебное расследование.

Полиция начала досудебное расследование по факту пожара в ВКО, в результате которого погибла женщина и двое мужчин оказались в реанимации, сообщает zakon.kz.

По данному факту отделом полиции города Риддер начато досудебное расследование по статье 204 часть 2 УК РК (Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем неосторожного обращения с огнем). Выясняются все обстоятельства происшествия. пресс-служба ДП ВКО

Сегодня, 10 мая в Восточном Казахстане загорелся лес. Под городом Риддер в пожаре сгорели несколько домов поселка Лесхоз. Есть человеческие жертвы. Тушение пожара продолжается. На данный момент известно об уничтожении 35 домов.

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