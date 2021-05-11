Байден: У США нет доказательств причастности России к атаке на Colonial Pipeline

Но здесь же добавил, что находятся взломщики все равно в России.

США не располагают данными о причастности российских властей к кибератаке против компании Colonial Pipeline, однако ее организаторы могут находиться на территории РФ. Об этом заявил американский президент Джо Байден, сообщает zakon.kz.

Трансляция брифинга велась в Twitter.

Я буду встречаться с президентом Путиным. Пока что нет данных от наших работников разведки, чтобы Россия участвовала в этом, хотя есть данные, что действующие лица по программам-вымогателям находятся в России. У них (России) есть некоторая часть ответственности за то, чтобы иметь с этим дело. Джо Байден

В Colonial Pipeline заявили, что этот крупнейший оператор трубопроводов в США отключил некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы".

Ранее в этот же день заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер заявила, что атаку совершила группа хакеров, именующая себя DarkSide, а не какое-то государство. По ее словам, нефтепровод в результате произошедшего не пострадал, а его эксплуатацию можно быстро восстановить.

Накануне компания-оператор Colonial Pipeline сообщила о том, что подверглась кибератаке, из-за чего была вынуждена отключить некоторые системы в целях сдерживания угрозы, приостановившей на время все связанные с трубопроводом операции и затронувшей некоторые информационные системы.

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