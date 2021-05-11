Жириновский пригрозил Ивану Урганту закрытием шоу

После выхода этого сюжета в Сети стали много шутить на тему "семейных" отношений Жириновского и Зюганова.

Российский телеведущий Иван Ургант в своем шоу "Вечерний Ургант" пошутил над лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщает zakon.kz.

Политик в ответ пригрозил закрыть передачу, рассказывает "Собеседник".

Ургант вместо с соведущим Дмитрием Хрусталевым обратили внимание на давние взаимоотношения политика с главой КПРФ Геннадием Зюгановым и с юмором прокомментировали возможную смену председателя политсилы. Они сравнили их "с семейной парой" и с "полками в плацкартном вагоне" и сыронизировали, что новое руководство — на один созыв, поскольку товарищи не смогут расстаться.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский – эта фраза, кстати, не меняется последние 90 лет, анонсировал смену председателя партии КПРФ, – рассказал ведущий в выпуске от 15 апреля 2021 года. – Вот это мне нравится! – Чужой партии, не своей, – поддержал его соведущий Дмитрий Хрусталев.

После выхода этого сюжета в Сети стали много шутить на тему "семейных" отношений Жириновского и Зюганова.

Передачу "Вечерний Ургант" будем закрывать! – лаконично, но категорично ответил Владимир Жириновский. Геннадий Андреевич будет еще много-много лет, а Урганта передачу будем закрывать. Хватит, Ваня, посмеялся над всеми, пусть поработает наконец. У него же какая-то профессия есть, что-то он должен делать. Пусть работает! Юмор у него слабенький, - заявил Жириновский.

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