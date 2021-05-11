Аким ВКО: Все пострадавшие от пожара получат жилье

По словам Даниала Ахметова, для полного решения вопроса жилья необходимо два с половиной месяца.

Аким ВКО Даниал Ахметов прокомментировал пожар под городом Риддер, в котором сгорели несколько домов поселка Лесхоз, сообщает zakon.kz.

Сегодняшний день для нашего региона выдался очень тяжелым. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшей в пожаре жительницы поселка Галины Филаретовны Спиваковой. А также желаю скорейшего выздоровления и крепкого здоровья всем, кто пострадал от стихийного бедствия, - заявил аким.

По его словам, со стороны Правительства и акимата области будет оказана всем вам всесторонняя поддержка и помощь! Все пострадавшие от пожара получат жилье!

На данный момент, согласно подтвержденной информации, сгорело 35 домов и 9 строений. По словам Даниала Ахметова, для полного решения вопроса жилья необходимо два с половиной месяца.

Во время встречи с жителями озвучил план работы. В Риддере есть несколько недостроенных благоустроенных домов, которые мы хотим купить и достроить. Они кирпичные, сегодня после встречи сам лично осмотрел один из них. С утра совместно со строительными компаниями оценим состояние остальных домов, - говорится в зявлении.

Аким подчеркнул, что если кто-то откажется от многоэтажного жилья и будет настаивать на ремонте старого, его отремонтируют.

То, что касается восстановления документов. Департамент полиции и ЦОН с завтрашнего дня будут заниматься данной задачей. Все документы в плавном порядке восстановят.

То, что касается имущественных потерь. Выплаты будут осуществлены в соответствии с законом. Будет работать комиссия, которая определит стоимость потерь и, в соответствии с положением законодательства будет заниматься компенсацией, - подчеркнул Ахметов.

Организованы места для заселения всех пострадавших на базе профилактории и общежития агротехнического колледжа.

Причина пожара будет установлена в ближайшие два-три дня.

10 мая в Восточном Казахстане загорелся лес. Под городом Риддер в пожаре сгорели несколько домов поселка Лесхоз. Есть человеческие жертвы. Тушение пожара продолжается. На данный момент известно об уничтожении 35 домов.

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