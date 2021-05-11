Какие продукты опасны для аллергиков

На раннюю стадию болезни может указывать высокий уровень тромбоцитов и лейкоцитов.

По словам гематолога, на раннюю стадию рака крови могут указывать некоторые результаты анализов, например, уровень гемоглобина, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Признаки, по которым можно заметить тревожные симптомы, назвала российский гематолог Юлия Ненашева.

Высокий гемоглобин и высокие эритроциты — это повод обратиться к гематологу, потому что это может быть маркером предзлокачественного заболевания крови, которое уже требует лечения и специфической помощи врача, — подчеркнула врач.

Кроме того, на раннюю стадию болезни может указывать высокий уровень тромбоцитов и лейкоцитов.

При этом если уровень лейкоцитов низкий, это не всегда говорит о злокачественном образовании. Часто это не приносит вреда здоровью и волноваться по этому поводу не стоит, успокоила Ненашева.

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