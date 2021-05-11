Таджикистан ставит под полный контроль независимые телеканалы и радиостанции

Независимые вещатели "обязаны" отдавать свои материалы на иностранных языках на согласование с Гостелерадиокомом Таджикистана до эфира.

В Таджикистане ввели полный контроль за работой независимых телеканалов и радиостанций страны, сообщает zakon.kz со ссылкой на Настоящее время.

Ограничения деятельности этих СМИ теперь прямо прописаны в договоре на продление лицензии на вещание: в нем сказано, что редакции обязаны согласовывать с руководством Гостелерадиокома тексты своих репортажей и материалов на иностранных языках, в том числе и русском, и обязаны "работать в рамках госполитики в сфере информации".

В случае отказа подписывать этот документ телерадиоканалы просто потеряют разрешение на свою деятельность.

Годовую лицензию на вещание большинство независимых телеканалов и радиостанций Таджикистана продлевают в конце весны и начале лета. Но в этом году более тридцати частных теле- и радиокомпаний Таджикистана получили новые образцы договоров. И в них есть много нового.

В документе, в частности, сказано, что отныне независимые вещатели "обязаны" отдавать свои материалы на иностранных языках на согласование с Гостелерадиокомом Таджикистана до эфира. Также они обязаны отправлять своих представителей на все собрания, заседания и мероприятия госоргана и "неукоснительно следовать политике страны в области предоставления информации". Помимо этого, по первому требованию властей независимые вещатели обязаны транслировать материалы госСМИ в своем эфире.

Помимо перечисленного частным вещателям запретили без отдельного разрешения госкомитета заключать договора о сотрудничестве со СМИ других стран и публиковать их материалы. Зато во все свои коммерческие, приносящие прибыль проекты, они должны будут вовлекать государственные СМИ.

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