В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 346 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрировано 1766 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 10 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1766 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 346 497 случаев. Из них:

в городе Нур-Султан – 249,

в городе Алматы – 430,

в городе Шымкенте – 75,

в Акмолинской области – 114,

в Актюбинской области – 24,

в Алматинской области – 125,

в Атырауской области – 38,

в ВКО – 79,

в Жамбылской области – 42,

в ЗКО – 108,

в Карагандинской области – 262,

в Костанайской области – 25,

в Кызылординской области – 27,

в Мангистауской области – 13,

в Павлодарской области –119,

в СКО – 12,

в Туркестанской области – 24.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2329 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 364,

в городе Алматы - 581,

в городе Шымкенте - 99,

в Акмолинской области- 145,

в Актюбинской области - 38,

в Алматинской области - 274,

в Атырауской области - 87,

в ВКО - 77,

в Жамбылской области - 67,

в ЗКО - 44,

в Карагандинской области - 286,

в Костанайской области - 27,

в Кызылординской области - 61,

в Мангистауской области - 68,

в Павлодарской области - 43,

в СКО - 21,

в Туркестанской области - 47.

Всего в стране выздоровело 301 857 человек от COVID-19

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