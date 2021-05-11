В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 346 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрировано 1766 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 10 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1766 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 346 497 случаев. Из них:
- в городе Нур-Султан – 249,
- в городе Алматы – 430,
- в городе Шымкенте – 75,
- в Акмолинской области – 114,
- в Актюбинской области – 24,
- в Алматинской области – 125,
- в Атырауской области – 38,
- в ВКО – 79,
- в Жамбылской области – 42,
- в ЗКО – 108,
- в Карагандинской области – 262,
- в Костанайской области – 25,
- в Кызылординской области – 27,
- в Мангистауской области – 13,
- в Павлодарской области –119,
- в СКО – 12,
- в Туркестанской области – 24.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2329 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 364,
- в городе Алматы - 581,
- в городе Шымкенте - 99,
- в Акмолинской области- 145,
- в Актюбинской области - 38,
- в Алматинской области - 274,
- в Атырауской области - 87,
- в ВКО - 77,
- в Жамбылской области - 67,
- в ЗКО - 44,
- в Карагандинской области - 286,
- в Костанайской области - 27,
- в Кызылординской области - 61,
- в Мангистауской области - 68,
- в Павлодарской области - 43,
- в СКО - 21,
- в Туркестанской области - 47.
Всего в стране выздоровело 301 857 человек от COVID-19
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