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В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 346 тысяч

Фото: pixabay 11 мая 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 1766 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 10 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1766 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 346 497 случаев. Из них:

  • в городе Нур-Султан – 249,
  • в городе Алматы – 430,
  • в городе Шымкенте – 75,
  • в Акмолинской области – 114,
  • в Актюбинской области – 24,
  • в Алматинской области – 125,
  • в Атырауской области – 38,
  • в ВКО – 79,
  • в Жамбылской области – 42,
  • в ЗКО – 108,
  • в Карагандинской области – 262,
  • в Костанайской области – 25,
  • в Кызылординской области – 27,
  • в Мангистауской области – 13,
  • в Павлодарской области –119,
  • в СКО – 12,
  • в Туркестанской области – 24.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2329 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 364,
  • в городе Алматы - 581,
  • в городе Шымкенте - 99,
  • в Акмолинской области- 145,
  • в Актюбинской области - 38,
  • в Алматинской области - 274,
  • в Атырауской области - 87,
  • в ВКО - 77,
  • в Жамбылской области - 67,
  • в ЗКО - 44,
  • в Карагандинской области - 286,
  • в Костанайской области - 27,
  • в Кызылординской области - 61,
  • в Мангистауской области - 68,
  • в Павлодарской области - 43,
  • в СКО - 21,
  • в Туркестанской области - 47.

Всего в стране выздоровело 301 857 человек от COVID-19

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