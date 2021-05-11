США предложили Кыргызстану и Таджикистану помощь в преодолении конфликта

Конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном не завершен, считает Госдеп.

Выступая на интернет-семинаре, который был проведен вашингтонским Атлантическим советом, он подчеркнул, что США воодушевлены последним развитием событий между Таджикистаном и Кыргызстаном, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Однако мы не можем думать, что ситуация урегулирована. Она не урегулирована. Потребуются мир и стабильность, чтобы создать условия для возвращения населения в свои дома и для восстановительных работ [в зоне конфликта], — сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

"Мы [США], конечно, находимся в прямом контакте через свои посольства в Бишкеке и Душанбе с руководством обеих стран. Мы контактировали с их посольствами здесь, в Вашингтоне. Мы предложили любым возможным способом поддержать мирное урегулирование конфликта", — подчеркнул Хеник. "И, что более важно, — отметил американский дипломат, — мы действительно призвали руководство [в Бишкеке и Душанбе] взять на себя ответственность, создавать условия, чтобы такого типа происшествия не случались вновь".

Напомним, ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 28 апреля после того, как граждане РТ начали устанавливать камеры видеонаблюдения на водозаборе в селе Кок-Таш Баткенского района. В результате словесной перепалки жители двух стран начали закидывать друг друга камнями. В последующем таджикская сторона начала обстреливать мимо проезжающие автомашины граждан Кыргызстана из охотничьих ружей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!