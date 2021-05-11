На химическом заводе в Японии произошел взрыв

После взрыва в здании возникло возгорание.

11 мая на химическом заводе в японском городе Иваки в префектуре Фукусима произошел взрыв, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Согласно предварительным сведениям, данные о хлопке, напоминающем взрыв, поступили спасателям в 7.45 по местному времени. Люди заметили клубы дыма, который поднимался над территорией завода в городе Иваки префектуры Фукусима.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали по меньшей мере четыре человека. Все они находятся в сознании. Тяжесть их ранений не уточняется.

После взрыва в здании возникло возгорание. На месте инцидента работают пожарные и полиция.

Завод принадлежит компании Sakai Chemical Industry. На нем производят цинковый порошок для косметической промышленности.

По данным правоохранителей, информации о возможной переработке вредных веществ на этом предприятии нет.

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