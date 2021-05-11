Сондерс впервые прокомментировал поражение от "Канело" и раскрыл планы

Напомним, в 8-ом раунде Сондерс пропустил тяжелый апперкот, сломавший ему орбитальную кость.

Теперь уже экс-чемпион в двух весовых категориях, скандальный британец Билли Джо Сондерс дал первые комментарии после досрочного поражения действующему лидеру рейтинга "pound-for-pound", мексиканцу Саулю Альваресу, поединок с которым состоялся на выходных в Техасе, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Напомним, в 8-ом раунде Сондерс пропустил тяжелый апперкот, сломавший ему орбитальную кость, после чего его угол отказался от продолжения.

Спасибо всем за поддержку, у меня сломаны в трех местах глазница и щека. Операция прошла в воскресенье, сейчас я в порядке, — сообщил боец в социальных сетях.

Порой вы выигрываете, а порой — терпите поражение. Я не чувствовал, что попал не в свою лигу, но меня поймали отличным ударом, после чего я уже ничего не видел. Спасибо всем, кто посмотрел бой. Я вернусь.

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