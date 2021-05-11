Назначен новый замакима Алматы

Им стал Серик Кусаинов.

Назначен новый заместитель акима Алматы, передает zakon.kz.

Им стал Серик Кусаинов.

Ранее он занимал должность акима Алмалинского района Алматы.

Кусаинов Серик Досымханович родился в 1964 году.

Окончил Казахский сельскохозяйственный институт (ныне КазНАУ) - инженер-электрик.

В разные годы работал мастером алма-атинского монтажного управления, инженером участка подготовки производства алма-атинского монтажного управления, главным инженером компании "Алматы Пауэр Консолидейтед", управляющим директором АПК ГЭРС, начальником управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы, руководителем аппарата акима Алматы. Дважды занимал должность акима Алмалинского района (12.2012-03.2016 и с января 2021 года).

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