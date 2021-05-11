Смертельное ДТП произошло в Нур-Султане 

По данному факту проводится дознание.

10 мая в Нур-Султане произошло смертельное ДТП, сообщает zakon.kz.

51-летний водитель автомашины Toyota Camry, следуя по проспекту Аль-Фараби в сторону 40-й станции, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовой автомашиной Shacman под управлением 32-летнего водителя, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

В результате ДТП водитель Toyota Camry от полученных травм скончался на месте.

По данному факту проводится дознание.

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