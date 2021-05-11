Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Смертельное ДТП произошло в Нур-Султане 

Фото: bycars.ru 11 мая 2021, 10:15

По данному факту проводится дознание.

10 мая в Нур-Султане произошло смертельное ДТП, сообщает zakon.kz.

51-летний водитель автомашины Toyota Camry, следуя по проспекту Аль-Фараби в сторону 40-й станции, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовой автомашиной Shacman под управлением 32-летнего водителя, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

В результате ДТП водитель Toyota Camry от полученных травм скончался на месте.

По данному факту проводится дознание.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬3
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Мужчины значительно чаще умирают от последствий COVID-19 - исследование
Порядка 100 тысяч казахстанцев покинули страну для учебы за границей