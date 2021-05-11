Поливалка разбила стекло в авто. Что делать?

Доказать, что именно поливальная машина струей воды разбила вам стекло непросто.

Поливальные машины на улицах Алматы не только освежают дороги, но и периодически наносят ущерб жителям города, разбивая мощной струей воды с камнями стекла припаркованных автомобилей, передает zakon.kz.

В редакцию обратился житель города, который утром обнаружил разбитое стекло и след от камня, а перед этим слышал, как проезжала поливальная машина.

Рано утром, часов в 6, сработала сигнализация, она у меня не чувствительная, срабатывает только от конкретного удара. Вышел и обнаружил все стекло в паутине и след от камня. Позвонил в "Алматы Тазалык", мне там сказали, что я должен записать этот момент на видео. Я что в 6 утра должен стоять с телефоном и ждать, когда проедет поливальная машина? – возмутился Владимир.

Редакция обратилась в Алмалинское отделение "Алматы Тазалык", на чьей территории произошло происшествие, за комментарием. Заместитель начальника организации Азамат Колдасов подтвердил, что момент попадания струи с камнями нужно зафиксировать на видео, иначе доказать вину водителя будет сложно.

Нужны доказательства того, что именно поливалка разбила стекло, у нас были такие случаи, когда народ жаловался, что поливался разбила стекло, а потом выяснилось, что у него уже было треснутое стекло. Просто поливалка прошла и он на этом хотел своей стекло поменять. Должны быть доказательства того, что именно от поливалки разбилось стекло, - сказал он.

По его словам, нужно вызвать участкового, написать заявление и составить протокол. После чего вы обращаетесь в суд и должны там доказать, что именно поливальная машина разбила стекло вашего автомобиля.

Водитель машины и наша организация, мы просто так не можем взять из кармана и оплатить ущерб, у нас для этого нет возможности. Если мы каждому будем менять стекло по району, останемся без денег. Только у нас в районе 9 поливомоечных машин днем и ночью ездят, моют улицы. Поэтому нам нужно решение суда с доказанным фактом, - резюмировал Азамат Колдасов.

Стоит отметить, что в головной офис компании дозвониться не удалось, городские телефоны не отвечают. Но аналогичный комментарий мы от них получали 4 года назад, когда таким же способом на глазах у журналиста редакции было разбито стекло машины его автомобиля.

Вызванные на происшествие сотрудники полиции зафиксировали факт, а позже вынесли отказной материал, посчитав ущерб незначительным и тоже посоветовали обращаться в суд.

Резюмирую все вышеизложенное, можно сделать вывод, что оплачивать новое стекло вам придется самостоятельно, так как доказать, что именно поливальная машина струей воды разбила вам стекло непросто, да и в суд пойдет далеко не каждый, чтобы возместить ущерб в 20-35 тысяч тенге.

Лариса Черненко, Алматы

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!