Крупный пожар в ВКО: задержан подозреваемый

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Предварительно, он разжег костер.
Министерство внутренних дел задержало предполагаемого виновника пожара в Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали, передает корреспондент zakon.kz.
Этот вопрос не входит в юрисдикцию МЧС. Как нам известно, Министерство внутренних дел задержало одного человека. Предварительно, он разжег костер, - сообщил Талгат Уали журналистам.
10 мая в Восточно-Казахстанской области загорелся лес. Под городом Риддером в пожаре сгорели 37 домов поселка Лесхоз. Есть человеческие жертвы.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить жильем всех пострадавших при пожаре.
Полиция города Риддера начала досудебное расследование.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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