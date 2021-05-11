Режим ЧС введут в Риддере из-за крупного пожара

Под Риддером сгорели 37 домов.

В районе Риддера из-за крупного пожара введут ЧС городского масштаба. Об этом сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали, передает корреспондент zakon.kz

Сегодня акимат Восточно-Казахстанской области объявит ЧС городского масштаба в районе города Риддер, - сообщил Талгат Уали журналистам.

Ранее он сообщил о задержании одного подозреваемого. По словам Талгата Уали, мужчина разжег костер в лесу.

10 мая в Восточно-Казахстанской области загорелся лес. Также в пожаре под городом Риддер сгорели 37 домов поселка Лесхоз. Есть человеческие жертвы.

Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить жильем всех пострадавших при пожаре.

Полиция Риддера начала досудебное расследование.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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