Крупный пожар в ВКО обещают потушить к вечеру

Надеемся, что форс-мажоров не будет - Уали.

Крупный пожар в Восточно-Казахстанской области обещают потушить к вечеру 11 мая, передает корреспондент zakon.kz.

В Риддере уже полностью ликвидирован пожар. Сейчас идет тушение отдельных участков леса, там идет тление стволовых деревьев. Мы надеемся, что ближе к вечеру наши силы и средства полностью потушат данный пожар, - сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

Журналисты уточнили, может ли тление вызвать очередной пожар в лесу.

Заблаговременно об этом нельзя говорить, в ходе тушения будет ясно. Если усиленного ветра не будет, то, надеемся, что форс-мажоров не будет, - ответил он.

Ранее официальный представитель МЧС сообщил о задержании одного подозреваемого. По его словам, мужчина разжег костер в лесу.

10 мая в Восточно-Казахстанской области загорелся лес. Также в пожаре под городом Риддер сгорели 37 домов поселка Лесхоз. Есть человеческие жертвы. Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить жильем всех пострадавших при пожаре.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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