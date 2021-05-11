Сколько человек проживают без гражданства в Казахстане 

Половина из них уже получила помощь с документацией.

Более 4 тыс. человек без гражданства выявили с октября прошлого года в Казахстане, сообщил официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, передает корреспондент zakon.kz.

Совместно с Министерством юстиции при поддержке агентства ООН по делам беженцев продолжается широкомасштабная идентификационная кампания по выявлению лиц без гражданства и их документированию. С момента запуска в октябре 2020 года кампания помогла выявить более 4 тыс. лиц без гражданства в Казахстане, — сообщил Ораз.

По его словам, половина из них уже получила помощь с документацией.

На брифинге напомнили, что Казахстан остается приверженным целей искоренения лиц без гражданства для обеспечения правовой идентичности для всех людей, проживающих на нашей территории.

Представитель ООН по ЦА Ханс Фридрих Шоддер подчеркнул, что первые промежуточные результаты в Казахстане впечатляют. За пол года в стране выявлено 4 тыс. человек без гражданства, а это более половины от выявленных за предыдущие за шесть лет. Данная проблема затрагивает миллионов людей во всем мире, часто лишая их доступа к основным правам. КОВИД-19 усилил трудности, с которыми сталкиваются лица без гражданства. Из-за этого многие лица без гражданства не охвачены основными услугами в области здравоохранения и социальной защиты, — заключил Ораз.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!