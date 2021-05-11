Казахстан вошел в топ-5 стран с дешевым мобильным интернетом

Исследователи отмечают, что самый дешевый интернет у жителей Индии.

Мобильный интернет в Казахстане - один из самых дешевых в мире, сообщает zakon.kz.

Об этом говорят итоги рейтинга Internet Accessibility Index, где Казахстан вошел в топ-5.

По данным аналитиков Finprom.kz, средняя стоимость 1 Гб в Казахстане составила всего 0,9 долларов.

Если в Казахстане за 15 Гб интернета платят в среднем 13,5 долларов, то, к примеру, в Германии — 73,5, в Японии — 84, в Соединенных Штатах — 144, в Канаде — 166,5, в Швейцарии — 192, - говорится в сообщении.

Стоит отметить. что страной с самым дешевым мобильным интернетом в мире оказалась Индия, среди лидеров также Израиль и Россия.

По прогнозам информационного ресурса Statista, мобильный интернет-трафик во всем мире и далее будет только расти. Среднегодовой рост трафика за 2018–2022 годы составит 46,8%.

Аналитики отмечают, что в 2020 году доля интернет-пользователей от общего количества жителей в возрасте 6–74 лет в Казахстане увеличилась до 88,2%.

К 1 апреля 2021 года в Казахстане насчитывалось 16,1 млн абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету. За год их количество увеличилось на 8%, за пять лет — сразу на 45,9%, - заключили исследователи.

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