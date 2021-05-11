Выпускникам разрешат прийти на последний звонок в школы

Последний звонок прозвенит 25 мая.

Школьные линейки, посвященные последнему звонку, в этом году пройдут только для 9-х и 11-х классов. Об этом на аппаратном совещании в министерстве образования и науки РК сообщил глава ведомства Аскар Аймагамбетов передает корреспондент zakon.kz.

Последний звонок прозвенит у нас 25 мая традиционно для выпускников 9-х и 11-х классов, которые преимущественно обучались офлайн с третьей четверти текущего учебного года, - сказал Аймагамбетов

Также планируются офлайн мероприятия по вручению аттестатов зрелости выпускникам в середине июня.

Мы планируем, что так же пройдут офлайн с соблюдением строгих санитарных требований и мероприятия, посвященные 25 мая - последнему звонку, и вручение аттестатов, которое пройдет в середине июня текущего года. Соответственно, нам необходимо, чтобы директоры школ, отделы образования, управления образования организовали данные мероприятия с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Очень важно разъяснительную работу провести, особенно по итоговой аттестации, - уточнил министр.

По данным МОН РК, в этом году рекомендуются следующие форматы проведения последнего звонка: это торжественная линейка на открытом воздухе во дворе школы по согласованию с главными санитарными врачами регионов с соблюдением санитарных норм, в формате классного часа и онлайн в форме классного часа.

При этом для обеспечения комплекса мер безопасности при проведении торжественной линейки должна быть нанесена разметка на территории и в здании школы, должен быть соблюден масочный режим и дистанция не менее 1,5 метра между участниками мероприятия и допускается участие не более одного родителя или законного представителя.

Как позже пояснили в ведомстве, торжественные линейки могут провести и для других классов в офлайн-формате, но в другое от 9-ых и 11-ых классов время.

У нас в стране более 7 тысяч школ. Каждая школа сама будет решать, как и в каком формате проводить последний звонок. Но обязательно должны согласовать с местными санврачами. Рекомендуется на открытом воздухе провести для выпускных классов, это 9-ый и 11-ый (12) классы. Могут и для других классов провести на открытом воздухе, но в другое время или в классе/онлайн в формате классного часа, - говорится в сообщении МОН.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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