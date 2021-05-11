Маулен Ашимбаев вышел из карантина

Он вернулся к работе.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев вернулся к работе, сообщает zakon.kz.

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

Дорогие друзья! После двухнедельного карантина вернулся к привычному формату работы. Два ПЦР-теста, которые я сдал в последнее время, дали отрицательный результат. Заболевание прошло без симптомов. Все это время продолжал работать дистанционно. Хочу поблагодарить всех за поддержку и теплые слова. Для меня это очень ценно, - отметил спикер Сената.

Ашимбаев уточнил, что впереди много работы.

Надеюсь на дальнейшее активное сотрудничество и взаимодействие. К сожалению, ситуация с пандемией еще полностью не стабилизировалась. Поэтому нельзя терять бдительность, важно следовать рекомендациям медицинских работников и специалистов. Желаю всем крепкого здоровья и новых успехов во всех делах! - заключил он.

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