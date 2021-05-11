Сильнейшие ожоги получили двое мужчин при пожаре в ВКО

Их состояние оценивается как тяжелое.

Официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Талгат Уали рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент zakon.kz.

В больницу были доставлены двое мужчин, 1949 и 1980 годов рождения. Их состояние оценивается как тяжелое. Они получили ожоги тела 88% и 80%, - сообщил Талгат Уали журналистам.

Также на месте пожара был найден обгоревший труп женщины 1948 года рождения.

Сообщение о горении сухостоя около города Риддера поступило 10 мая в 13:30. Через минуту на место пожара была направлена дежурная смена СПЧ-1.

В 16:08 от лесохозяйственного учреждения поступило сообщение о том, что на территории лесного хозяйства в поселке Лесхоз по улицам Сосновый бор и Лихачева горят жилые дома. Всего пожаром были охвачены пять улиц, сгорело 37 жилых домов, в том числе девять хозяйственных построек.

В сгоревших домах проживали 83 человека, из них 10 детей. Пострадавшее население - 13 человек размещены в общежитие, остальные 68 человек у родственников, - уточнил Уали.

В целях определения материального ущерба организована работа комиссии городского акимата по обследованию пострадавших жилых объектов.

Если акимат ВКО обратится в МЧС с предложением по возмещению ущерба, то руководство министерства по ЧС готово рассмотреть выделение денежных средств из республиканского бюджета, - подчеркнул официальный представитель МЧС.

Всего в тушении пожара участвуют около 500 человек Департаментов по ЧС, полиции и местных исполнительных органов. Задействовано около 70 единиц техники и два вертолета. Предварительная площадь пожара 283 га.

Ранее стало известно, что задержан один подозреваемый.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!