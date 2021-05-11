Серийный убийца умер в больнице 

Он похищал, насиловал и убивал девушек.

Во Франции маньяк-педофил Мишель Фурнире умер в возрасте 79 лет, передает zakon.kz.

По информации телеканала BFMTV, он умер в больнице, куда его госпитализировали 28 апреля.

Причина смерти не уточняется. Известно, что в последние годы мужчина страдал от болезни Альцгеймера.

Как сообщает Lenta.ru, Мишель Фурнире был задержан в 2003 году. Его обвинили в том, что в период с 1987 по 2001 год он похищал, насиловал и убивал девушек, в том числе несовершеннолетних. Суд над 65-летним Фурнире начался в марте 2008 года. Вместе с ним судили его 59-летнюю жену Моник Оливье. По данным следствия, Оливье заманивала девочек в автофургон, в котором Фурнире увозил их в свой дом. В мае 2008 года его приговорили к пожизненному лишению свободы. К такому же наказанию приговорена его жена, признанная его сообщницей. Суд оставил ей право просить об освобождении, но не ранее, чем через 28 лет.

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