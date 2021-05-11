По Казнету гуляет ролик о зараженном мясе из Кыргызстана

Чиновники успокоили граждан.

В Казахстан не ввозили мясо зараженного бешенством скота из Кыргызстана, сообщает zakon.kz.

В мессенджере WhatsApp появился видеоролик, в котором говорится, что в Казахстан из Кыргызстана якобы привезли мясо животных, зараженных бешенством. Однако Министерство информации опровергло эту информацию.

Эти слухи не обоснованы, поскольку на сегодняшний день имеется запрет на импорт мясной продукции из соседней страны. В Кыргызстане сохраняется тревожная эпидемиологическая ситуация в животноводческой отрасли. И если будут зафиксированы факты контрабанды, то надзор на границе будет усилен, - говорится в ответе Минсельхоза на запрос портала stopfake.kz.

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